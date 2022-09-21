شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون يحتفلون بيوم النكبة والتبعية لإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران فعالية احتفالية بما سمته الذكرى الثامنة للانقلاب على الشرعية، وحشدت أنصارها للتوجه لميدان السبعين بصنعاء.

وأجبرت الميليشيات الطلاب وموظفي مؤسسات الدولة وعقال الأحياء بمناطق سيطرتها للمشاركة في مهرجان يوم الانقلاب والتبعية لإيران والمشاركة في العرض العسكري الذي أقامته.

وقال البرلماني شوقي القاضي في سلسلة تغريدات على تويتر «إن من منجزات نكبة الحوثي 21 سبتمبر تفجير البيوت، ونهب الأموال العامة والخاصة، واجتثاث هوية اليمنيين وجمهوريتهم، وتمزيق النسيج الاجتماعي، وتعريض اليمن للانتهاكات وتهديد وحدته وسيادته وثرواته وجزره وموانيه، ومن كوارثه الارتهان للمشروع الإيراني وملالي طهران التمزيقي للمجتمعات العربية».

وأضاف «إن من جرائمهم كارثة 21 سبتمبر 2014، أن عدد من اختطفتهن ميليشيات الحوثي أكثر من 1700 امرأة مغيبات في السجون والمختطفات السرية، ومن كوارثها 6 ملايين طفل مهدد بالحرمان من التعليم و2 مليون طفل خارج التعليم، وكلفة ما خسره اليمنيون أكثر من 126 مليار دولار، وغيرها من الكوارث والجرائم».

واختتم تغريداته «إن من ضمن المنجزات الحرب والدمار، وأجهاض مشروع اليمنيين في بناء اليمن الاتحادي بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واجتثت قيم الجمهورية والمدنية والديمقراطية، وزرعت 2.3 مليون لغم».

إلى ذلك قالت منظمة سام للحقوق والحريات «إن الانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مؤسسات ومكونات الدولة فتح باب الشرور على مصراعيه وأغرق البلاد في حالة من الفوضى وانعدام الأمن والتنكر للحقوق وانتهاك حقوق الأفراد بشكل خطير وغير مسبوق في التاريخ الحديث. وأشارت في بيان أصدرته أمس بالتزامن مع دخول اليمن عامه الثامن للصراع الممتد والذي بدأ بانقلاب جماعة الحوثي على الحكومة اليمنية بتاريخ 21 سبتمبر، والذي بسببه أصبحت الدولة تعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وأضافت المنظمة في بيانها «إن الأراضي اليمنية باتت تتنازعها الأطراف المحلية والإقليمية»، مؤكدة أن «استيلاء جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة وشهوتهم للتفرد بالسلطة باعتبارها حقا إلهيا -حسب زعمهم-، وانتقام صالح من شعبه بعد إجباره على التخلي عن السلطة، وتخبط التحالف العربي وارتباكه بين السعي لتحقيق مصالحه وتحقيق الأهداف التي تدخل من أجلها، والعجز الفاضح للحكومة اليمنية، وتنمر العديد من الميليشيات المسلحة، قد ساق اليمن إلى طريق مأساة حقيقة تهدد بتفككه».

كوارث الحوثي باليمن:

1700 امرأة في السجن.

6 ملايين طفل مهدد بالحرمان من التعليم.

2 مليون طفل خارج التعليم.

126 مليار دولار خسائر اقتصادية.

2.3 مليون لغم.

2526 يمني قتلوا بالألغام.

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