4 دول تدعو للحوار السلمي في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بوزراء خارجية الإمارات ومالطا والهند ونائب وزير خارجية إيطاليا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن المسؤولين الذين التقت الوزيرة المنقوش بهم أعربوا عن تشجعيهم للحوار السلمي التفاوضي لحل الأزمة السياسية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو التنمية والازدهار. وناقشت الوزيرة الليبية خلال اللقاء المستجدات السياسية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ومثمنة دعمهم للجهود والمساعي المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا. وناقشت الوزيرة الليبية خلال اللقاء المستجدات السياسية والاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، ومثمنة دعمهم للجهود والمساعي المبذولة لإنجاح المسار السياسي في ليبيا. من جانبهم أكد الوزراء دعمهم لتكثيف الجهود وحث المجتمع الدولي للعمل وفق إطار الأمم المتحدة في ليبيا، معربين عن تشجيعهم للحوار السلمي الليبي لحل الأزمة السياسية في البلاد.

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