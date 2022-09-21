ارتفاع الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس - (بيان بالدرجات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حدث غدًا الخميس، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية؛ ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

وتوقع الخبراء أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 26

6 اكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 23

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 34 23

دمياط 33 23

بورسعيد 32 23

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 23

شلاتين 35 26

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 22

وادى النطرون 32 23

مطروح 29 21

السلوم 30 20

سيوة 37 21

العريش 31 22

رفح 31 23

الطور 33 25

كاترين 29 18

رأس سدر 35 24

نخل 31 18

طابا 33 24

نويبع 34 24

حلايب 31 27

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 25

الفيوم 35 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 37 22

قنا 37 22

الأقصر 37 22

أسوان 38 26

الوادى الجديد 38 23

أبوسمبل 39 25

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 32 27