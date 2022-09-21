تنسيق الأزهر 2022.. بدء التحويلات للمستجدين وفتح باب الرغبات للمتخلفين غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أمس، نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح للطلاب والطالبات الجدد من خلال بوابة مصر الرقمية، أمام الطالب الرغبات المناسبة لمجموعه ومنطقته الجغرافية طبقًا للحد الأدنى، غدا ولمدة يومين.

وأشار إلى أن الطالب يختار الكلية التي يريدها ويضغط تحويل، ويطبع بطاقة الترشيح، لافتا إلى أن تسجيل الرغبات متاح للطلاب لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية.

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