ألمانيا: بوتين يخوض حربه بأسلوب التخويف

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصعيده الأخير في الحرب الأوكرانية بشن هجوم وحشي على الأمم المتحدة والسلام العالمي.

وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قالت بيربوك في نيويورك اليوم الأربعاء إن بوتين لا يخوض حربه بالدبابات والطاقة والمواد الغذائية فقط بل إن "بوتين يخوض حربه الآن بأسلوب التخويف أيضا".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن حكومة بلادها " لا تسترشد بالخوف بل إننا نسترشد بالمسؤولية" حيال نظام السلام في أوروبا وحيال الناس في أوكرانيا.

كان بوتين أعلن في خطاب موجه للأمة في وقت سابق من اليوم التعبئة الجزئية للجيش، مضيفا أنه سوف يتم استخدام كل الوسائل للدفاع لحماية روسيا .

وذكرت قناة " ار تي " الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء 300 ألف فرد من جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.

كما أعلنت مناطق أوكرانية خاضعة للاحتلال الروسي اعتزامها دعوة سكانها للتصويت على الانضمام إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي وثمة تخوفات من أن تقوم روسيا بضم هذه المناطق كما حدث مع شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

ورأت بيربوك أن بوتين داس بالأقدام ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن بوتين لا يهاجم بإعلانه أوكرانيا وحسب بل يهاجم السلام العالمي أيضا " ولهذا السبب سنواصل دعم الناس في أوكرانيا وسنعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على الإنقاذ الأرواح البشرية في أوكرانيا"، لكنها لم تدل بتصريحات ملموسة تتعلق بتقديم مساعدات أو عقوبات جديدة.

ودعت بيربوك الأمم المتحدة إلى عدم السماح بأن يستغل بوتين الجمعية العامة المتحدة لصالح حربه وقالت إن تأثيرات الحرب اتضحت في شكل أزمات عالمية كما لو كانت تحت عدسة مكبرة. وقالت إن الأمم المتحدة مكان للحلول "أكبر من مجلس الأمن الدولي المختل وظيفيا".

وستشارك بيربوك في جلسة لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في أوكرانيا غدا الخميس، وستنعقد الجلسة بحضور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.