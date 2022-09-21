مايا مرسي: إطلاق مشروع لتمكين رائدات الأعمال بالمجتمعات المحلية بالتعاون مع منظمة الملكية الفكرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إطلاق مشروع "ريادة الأعمال لتمكين رائدات الأعمال في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية"، عبر زيادة وعيهن بضرورة حماية الملكية الفكرية لشركاتهن، وإقامة روابط بين رائدات الأعمال والمكتب الوطني للملكية الفكرية من أجل تسهيل مهمة إنشاء حقوق الملكية الفكرية من قبل المجتمع المحلي .

جاء ذلك خلال استقبالها دارين تانج، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة نادية زخاري عضوة المجلس وزيرة البحث العلمي السابقة.

وقالت رئيس المجلس ،في تصريح لها اليوم، إن لقاء اليوم تضمن كذلك تشكيل لجنة " المرأة والملكية الفكرية " برئاسة الدكتورة نادية زخاري لتكون معنية بالعمل على مشروع "تمكين المرأة في المجتمعات المحلية من خلال الملكية الفكرية".

وأضافت أن تلك اللجنة ستسعى نحو تسجيل حقوق الملكية الفكرية الخاصة بحرفة " التلى" بإعتبارها حرفة مصرية تراثية أصيلة ، وذلك كبداية يتبعها حرف ومجموعات أخرى ، بالإضافة إلى تشجيع السيدات وتوعيتهن بأهمية تسجيل حقوق الملكية الفكرية لدعم التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافي للمرأة ، ونشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها وبفائدتها كخطوة أولى نحو أن يكون لكل سيدة مشروعها الخاص بها كرائدة أعمال.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس عن سعادتها بفتح ملف جديد لتمكين المرأة المصرية ووصول ابحاثها وحرفتها واختراعاتها الى المستوى العالمي.​