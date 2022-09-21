المدعي العام في نيويورك تقاضي ترمب

رفعت المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب وشركته، بتهمة الاحتيال اليوم الأربعاء، زاعمًا أنهم خفّفوا صافي ثروته بمليارات الدولارات، من خلال التلاعب بقيمة الأصول الثمينة، بما في ذلك ملاعب الجولف والفنادق، ومنازله في برج ومار الاجو.

ووصفتها المدعي العام ليتيتيا جيمس: «بفن السرقة».

وتعد دعوى جيمس، المرفوعة في محكمة الولاية في نيويورك، تتويجًا للتحقيق المدني، الذي أجراه الديمقراطي على مدى ثلاث سنوات بشأن ترمب ومنظمته. كما تمت تسمية أبناء ترمب الثلاثة الأكبر سناً، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك ترمب، كمتهمين، إلى جانب اثنين من المديرين التنفيذيين للشركة منذ فترة طويلة، ألين ويسلبرغ وجيفري ماكوني.

وسلطت الدعوى القضائية الضوء على صورة الثروة والرفاهية، التي تبناها طوال حياته المهنية - أولاً كمطور عقارات، ثم كمضيف تلفزيوني واقعي في برنامجي «The Apprentice» و «Celebrity Apprentice»، وبعد ذلك كرئيس.

وتريد جيمس من ترمب وشركته دفع ما لا يقل عن 250 مليون دولار، والتي قالت إنها القيمة التقريبية للفوائد، التي حصل عليها من خلال الممارسات الاحتيالية.

وأعلنت، وهي ديمقراطية، تفاصيل الدعوى في مؤتمر صحفي، قالت إن مكتبها رفع القضية - وهي مدنية وليست جنائية بطبيعتها - بعد رفض عروض التسوية التي قدمها المحامون للمتهمين.