تحطم طائرة لمكافحة الحرائق في تركيا

قالت وزارة الداخلية التركية إن طائرة هليكوبتر لمكافحة الحرائق تحطمت اليوم الأربعاء أثناء توجهها إلى ميناء مرماريس التركي لمكافحة حريق غابات، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وقالت الوزارة إن خمسة آخرين أصيبوا بجروح على متن المروحية.

وقال مسؤول في المديرية العامة للغابات للصحفيين إن المروحية حلقت من مقاطعة كاستامونو الشمالية للانضمام إلى آخرين في مرماريس، وهي بلدة منتجع على بحر إيجه.

ولم يكن هناك تفسير فوري لسبب تحطم المروحية في الحقل. وقال محافظ دنيزلي إنه تم فتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة.

حيث اندلعت حرائق في الغابات حول منطقة Yalancibogaz في مرماريس. وأظهرت صور دخان كثيف خلف التلال الخضراء المطلة على البحر. وكانت الرياح القوية تغذي الحريق.

وألقت 15 طائرة هليكوبتر وثماني طائرات بالمياه على النار، بينما عمل على الأرض 500 من أفراد الغابات و 40 شاحنة مياه ومدافع مياه تابعة للشرطة.