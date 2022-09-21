وقالت الوزارة إن خمسة آخرين أصيبوا بجروح على متن المروحية.
وقال مسؤول في المديرية العامة للغابات للصحفيين إن المروحية حلقت من مقاطعة كاستامونو الشمالية للانضمام إلى آخرين في مرماريس، وهي بلدة منتجع على بحر إيجه.
ولم يكن هناك تفسير فوري لسبب تحطم المروحية في الحقل. وقال محافظ دنيزلي إنه تم فتح تحقيق في حادث تحطم الطائرة.
حيث اندلعت حرائق في الغابات حول منطقة Yalancibogaz في مرماريس. وأظهرت صور دخان كثيف خلف التلال الخضراء المطلة على البحر. وكانت الرياح القوية تغذي الحريق.
وألقت 15 طائرة هليكوبتر وثماني طائرات بالمياه على النار، بينما عمل على الأرض 500 من أفراد الغابات و 40 شاحنة مياه ومدافع مياه تابعة للشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة لمكافحة الحرائق في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.