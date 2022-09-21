فيونا يتحول عاصفة من الفئة 4

اشتد الإعصار فيونا إلى عاصفة من الفئة 4 اليوم الأربعاء بعد تدمير بورتوريكو، ثم ضرب جمهورية الدومينيكان وجزر تركس وكايكوس.

وأصبحت تهدد برمودا.

وتم إلقاء اللوم على العاصفة في التسبب بشكل مباشر في مقتل أربعة أشخاص على الأقل في مسيرتها عبر منطقة البحر الكاريبي، حيث تركت الرياح والأمطار الغزيرة في بورتوريكو غالبية الناس في الأراضي الأمريكية بدون كهرباء أو مياه جارية.

وكشط مئات الآلاف من الأشخاص الطين من منازلهم في أعقاب ما وصفته السلطات بالفيضانات «التاريخية».

وقال مسؤولو شركة الطاقة في البداية إن الأمر سيستغرق بضعة أيام لاستعادة الكهرباء بالكامل، لكن يبدو أنهم يتراجعون في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء. 26% فقط كانت لديهم الكهرباء حتى صباح الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من وصولها إلى الجزيرة.

لقد أثر الإعصار فيونا بشدة على البنية التحتية الكهربائية ومرافق التوليد في جميع أنحاء الجزيرة. وقالت لوما، الشركة التي تدير نقل وتوزيع الطاقة، «نريد أن نوضح تمامًا أن الجهود المبذولة لاستعادة الطاقة وإعادة تنشيطها مستمرة وتتأثر بالفيضانات الشديدة والطرق غير السالكة والأشجار المتساقطة والمعدات المتدهورة والخطوط المتعطلة».