تحرك أمريكي ألماني لدعم الحالات الإنسانية بالسودان

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وأكدت السفارة الألمانية في الخرطوم، أنها تتحمل مسؤوليتها الإنسانية من خلال توفير مليوني يورو إضافيين لصندوق السودان الإنساني التابع للأمم المتحدة، ليصل دعم ألمانيا للصندوق مبلغ 11.5 مليون يورو، وأوضح البيان أن هذا الدعم الألماني يهدف إلى التعبير عن التضامن مع شعب السودان وإظهار العلاقات الوثيقة بين الشعبين.في المقابل، تسلمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بالسودان من وكالة التنمية الأمريكية الدولية 500 طن متري من الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام المنقذة للحياة لأطفال السودان.
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