شكرا لقرائتكم خبر المجلس العسكري يقتل11 طفلا في ميانمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية محلية أن 11 طفلا على الأقل يعتقد أنهم قتلوا في أعقاب هجوم على مدرسة، نفذه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار.

وقال شهود عيان «إن 20 تلميذا آخرين أصيبوا في الهجوم، بعضهم إصابتهم خطيرة، بعد غارة جوية لمروحيتين، على المدرسة، الواقعة في بلدة تاباين في منطقة ساجاينج شمال غرب ميانمار».

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إلى «الإفراج الفوري والآمن» عن حوالي 15 طفلا، كانوا يحضرون دروسهم بالمدرسة، والذين لم تعرف أماكنهم بعد، مؤكدة في بيان أن «المدارس يجب أن تكون آمنة. ولا يجب مهاجمة الأطفال أبدا».