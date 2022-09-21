بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش الروسي

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وذكرت قناة «ار تي» الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.وتعهد بوتين باستخدام جميع السبل الضرورية للدفاع عن الأراضي الروسية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الكرملين لضم أجزاء من أوكرانيا، مما يهدد بتصعيد النزاع.
وقال بوتين «إن في تقليدنا التاريخي، من المقدر لشعبنا وقف الذين يسعون للهيمنة على العالم، الذين يهددون وطننا الأم، بلدنا عن طريق تقطيع الأوصال والقمع»، وأكد أن التعبئة الجزئية للجيش في روسيا أمر منطقي وضروري في ظل الظروف الحالية.
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