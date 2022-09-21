شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس أوكرانيا: زيلينسكي: العالم لن يسمح لروسيا باستخدام أسلحة نووية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، إنه ”لا يعتقد“ بأن العالم سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع تلفزيون بيلد الألماني، حذر زيلينسكي من الفزع من تهديدات بوتين، قائلا إن ذلك سيُشجع روسيا على محاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وقال: ”لا أعتقد بأن (بوتين) سيستخدم هذه الأسلحة. لا أعتقد بأن العالم سيسمح له باستخدامها“.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أمر بوتين بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وقال إن موسكو ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة في ترسانتها الضخمة إذا واجهت تهديدا نوويا من الغرب.

ويمثل التحذير الصريح من بوتين، الذي تمتلك بلاده رؤوسا نووية أكثر حتى مما لدى الولايات المتحدة، أكبر تصعيد في الصراع منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من شباط/ فبراير ورافقه قرار باستدعاء 300 ألف جندي إضافي من قوات الاحتياط.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي: ”إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا“.

وتابع: ”من يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية عليهم أن يعلموا أن الأمر يمكن أن ينقلب عليهم“.

وتتيح العقيدة النووية الروسية استخدام مثل هذه الأسلحة إذا تم استخدام أسلحة دمار شامل ضدها أو إذا كانت الدولة تواجه تهديدا وجوديا من أسلحة تقليدية.

الاتحاد الأوروبي لبوتين: أوقف مغامرتك النووية المتهورة

تعليقًا على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقت سابق اليوم الأربعاء، التعبئة الجزئية في البلاد، وتلويحه بأسلحة الدمار الشامل ردًا على "ابتزاز الغرب" لبلاده في ما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، اعتبرت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تلك القرارات والتصريحات تنم عن يأس، داعية موسكو إلى وقف تلك "المقامرة النووية المتهورة".

ورأى المتحدث باسم السياسة الخارجية للمفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن إعلان بوتين، التعبئة للجيش تظهر يأسه، على حد وصفه.

كما أضاف في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن "قرار الرئيس الروسي يظهر أنه ليس مهتما سوى بمواصلة حربه المدمرة"، مشيرًا إلى أن هذا القرار ستكون له عواقب من جانب الاتحاد الأوروبي.