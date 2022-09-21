شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الدولة تقدم حوافز للمصريين بالخارج وتحويلاتهم ارتفعت فى السنوات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، إن تحويلات المصريين فى الخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة فى مصر، والتي لعبت دوراً بارزاً في تحسين حصيلة النقد الأجنبى، حيث تعد من بين القطاعات الأربع الأکثر إدراراً للنقد الأجنبي إلى جانب قناة السويس، والسياحة.

وأضاف البنا، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021)، وبالتالى هناك ارتفاع مستمر فى تحويلات المصريين بالخارج من سنة لأخرى، وهو ما يؤكد على الإقبال الكبير من المصريين في الخارج ورغبتهم فى الاستثمار فى مصر.

وأشار البنا، إلى أن مصر تقدم العديد من الحوافز والتيسيرات للمصريين في الخارج، وهناك اهتمام من قبل الدولة بالتواصل معهم لحل مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، وهو ما كان له أثر كبير لدى المصريين بالخارج في زيادة تحويلاتهم من سنة لأخرى، ورغبتهم في استثمار أموالهم في مصر.

وتابع عضو مجلس النواب: "تبقى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أحد أهم موارد النقد الأجنبى فى مصر منذ سنوات طويلة، والتى تشهد نموا مضطردا فى الفترة الأخيرة".وأشاد البنا، بما أعلنته وزيرة الهجرة بأنه جارى العمل على البدء في إطلاق أول تطبيق إلكتروني يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، سيتضمن كل الامتيازات التي سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا في مختلف دول العالم.