رسميًا.. "بريزنتيشن" الراعي الرسمي للنادي المصري لمدة 4 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تعاقد مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الأربعاء، مع شركة "بريزنتيشن سبورتس" والتي ستحصل بموجبه الشركة على حقوق رعاية النادي المصري لمدة أربعة مواسم مقبلة تبدأ الموسم المقبل 2023/2022 وتنتهي بنهاية موسم 2026/2025.

جاءت تلك الخطوة عقب اجتماع عقده رئيس مجلس إدارة النادي مع سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، بحضور ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي المصري، وعدد من مسئولي الشركة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة كافة بنود التعاقد الذي تضمن تحقيق عائد مادي كبير للمساهمة في توفير جزء من المتطلبات المادية المتزايدة للنادي خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أشاد كامل أبو علي، بمجهودات شركة بريزنتيشن، الراعي الرسمي للنادي المصري بصفة خاصة، والكرة المصرية بصفة عامة على مدار السنوات الأخيرة.