بايدن عن أزمة المناخ: لم يبق لدينا وقت طويل

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ)

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قلة الوقت المتاح لمواجهة أزمة المناخ خلال خطابه في المناقشة العامة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الأربعاء.

وقال بايدن: "لم يبق لدينا وقت طويل. نعلم جميعا أننا نعيش بالفعل أزمة مناخ".

وذكر الرئيس متحدثا عن الشهر الماضي وحده، "ما زالت باكستان مغمورة بالمياة وتحتاج إلى المساعدة. بينما يواجه القرن الأفريقي جفافا غير مسبوق.

وتواجه العائلات خيارات مستحيلة، اختيار أي طفل سيطعموه والتساؤل عما إذا كانوا سينجوا. هذه هي التكلفة البشرية للتغير المناخي، وهي تزداد، لا تنقص".

ويهيمن غزو روسيا لأوكرانيا على أكبر اجتماع دبلوماسي في العالم هذا العام .