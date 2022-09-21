غرفة الغربية تعد ورقة عمل بأهم الملفات المقترح مناقشتها بالمؤتمر الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

كشف صلاح الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الغرفة تعد ورقة عمل بأهم الملفات التي ستناقشها خلال المؤتمر الاقتصادي، بحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعوة لعمل مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر الجاري لسماع آراء المصنعين ومجتمع الأعمال في المشاكل الاقتصادية الراهنة.

وأضاف الكموني أن هناك العديد من الملفات الهامة والحيوية التي تهم مجتمع الأعمال في مصر يجب أن تكون على طاولة مناقشات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري.

وذكر الكموني أن من أهم الملفات التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر وإيجاد حلول لها هي: فتح عمليات الاستيراد لسد احتياجات السوق من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الصناعية.

وأوضح أن من بين هذه الملفات أيضا أن تكون هناك رؤية أكبر من الحالية للإنتاج والتصدير، لتحقيق استراتيجية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، من خلال مساعدة المصانع المصدرة، وتفعيل أكبر لبرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، مع الحفاظ على جودة المنتج المصري بسعر منافس بالأسواق الخارجية.

وشدد رئيس غرفة الغربية التجارية، على ضرورة عمل حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي من شأنها تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، وكذلك زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة مما ينعش حركة البيع والشراء بالسوق المحلي، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوفير البدائل المحلية للخامات والمنتجات المستوردة.

وأشار إلى أن إيجاد هذه البدائل يوفر على الدولة العملة الصعبة وينعش الصناعة والاقتصاد المصري ويزيد الإنتاج ويخفض من أسعار السلع.

وأكد الكموني أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، وتوفير كافة احتياجات السوق من الخامات ومستلزمات الإنتاج، فضلا عن تشجيع الإنتاج من أجل التصدير الذي يدعم زيادة تدفقات النقد الأجنبي.

ووفقا لقول الكموني، يجب الالتفات في مناقشات المؤتمر الاقتصادي إلى ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، ليكون خريجوها مؤهلين على أعلى مستوى، مشيدا بالمدارس التكنولوجية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية والتي تربط خريجيها بسوق العمل مباشرة، مطالبا بأن يتم تدريب الفنيين وفقا لمتطلبات سوق العمل.