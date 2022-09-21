رئيسي يتجاهل احتجاجات شعبه ويشكك في الأمم المتحدة

ذكر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم، أن بلاده جادة بشأن إحياء اتفاق لفرض قيود على برنامجها النووي، وتساءل عما إذا كان بإمكانها الوثوق بالتزام أمريكا بأي اتفاق نهائي.

وذلك في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث اقتربت المحادثات لإحياء الاتفاق النووي من لحظة قبولها أو رفضها.

وقال: «أريد أن أكون صوت الشعب الإيراني في الأمم المتحدة».

في الوقت الذي تشهد فيه بلاده احتجاجات مناهضة لحكومته ويطالبون بإخراجه ومحاكمته.

استمرار الاحتجاجات

وقال علي أكبر موسوي خويني، النائب الإيراني السابق من الفصيل الإصلاحي، وهو الآن ناشط في مجال حقوق الإنسان في ولاية ماريلاند: «الوضع في إيران سيجلب العار والإحراج للسيد رئيسي حيث يظهر لأول مرة على المسرح العالمي».

ويأتي خطاب رئيسي في وقت حساس سياسيًا في إيران..حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة في الأيام الأخيرة في مدن في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة، وأشعلت الاحتجاجات الإيرانية وفاة شابة في حجز الشرطة تدعى مهسا أميني، ودعا المتظاهرون بقيادة النساء إلى إنهاء الحكم في إيران.

وقدم رئيسي تعازيه لأسرة المرأة ووعد بإجراء تحقيق، بينما اتهم مسؤولون إيرانيون دولًا أجنبية لم يسمها بالاستيلاء على الحادث لإثارة الاضطرابات.

وأشعل موتها غضبا عارما منذ فترة طويلة بين العديد من الإيرانيين، وخاصة الشباب، من رجال الدين الحاكمين في البلاد.

وُوصف رئيسي، الذي انتخب العام الماضي في انتخابات شهدت نسبة إقبال منخفضة واستبعاد العديد من المرشحين، بأنه من رعايا علي خامنئي.

رفض التحقيق

وحذر مسؤولو الاتحاد الأوروبي من أن نافذة التوصل إلى اتفاق على وشك الإغلاق. وفرض اتفاق 2015 قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف عقوبات بمليارات الدولارات، والتي تصر طهران على أنها لم تتلقها أبدا.

ظهور رئيسي وانتقاده المستمر لأمريكا على الرغم من رفضه لوقف التعديات ورفضه للتحقيقات التي أصرت أمريكا عليها، حيث يبرر ذلك بقوله: «إنه تدقيق غير متوازن لأنشطة إيران النووية بينما تظل البرامج النووية للدول الأخرى سرية»، في إشارة إلى إسرائيل.

- في عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بسبب مشاركته في الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988.