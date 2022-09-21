بايدن يصف الحرب الروسية بالإهانة

يطرح الرئيس جو بايدن حجة الولايات المتحدة أمام زعماء العالم في الأمم المتحدة بأن «العدوان السافر» لروسيا في أوكرانيا يمثل إهانة لما تمثله المنظمة الدولية، بينما يتطلع إلى حشد الحلفاء لوقوف حازم في دعم المقاومة الأوكرانية.

وقال مسؤولو البيت الأبيض، إن جوهر زيارة الرئيس للأمم المتحدة هذا العام سيكون إدانة شديدة لروسيا، حيث تقترب حربها الوحشية من سبعة أشهر.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في: «سيقدم توبيخًا صارمًا على الحرب الجائرة التي شنتها روسيا في أوكرانيا، وسيؤكد أهمية تعزيز الأمم المتحدة، ويعيد التأكيد على المبادئ الأساسية لميثاقها في وقت قام فيه عضو دائم في مجلس الأمن بضرب صميم الميثاق من خلال تحدي مبدأ السلامة الإقليمية والسيادة».

ويأتي الخطاب في الوقت الذي أعلنت فيه المناطق التي تسيطر عليها روسيا في شرق وجنوب أوكرانيا عن خطط لإجراء استفتاءات يدعمها الكرملين في الأيام المقبلة، على أن تصبح جزءًا من روسيا، في الوقت الذي تفقد فيه موسكو قوتها في الغزو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عن تعبئة جزئية لاستدعاء 300 ألف جندي احتياطي واتهم الغرب بالضلوع في «ابتزاز نووي».