انت الان تتابع خبر حديث إيراني جديد يخص "الحرب الإيرانية العراقية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال اللواء محمد باقري في حديث له إن "طاغية العراق فرض الحرب على الشعب الإيراني في الوقت الذي كان قد خرج لتوه من مخالب النظام العميل للاستكبار العالمي بفضل القيادة الحكيمة للإمام الخميني، والتضحيات التي قدمها هذا الشعب للخلاص من هيمنة المستكبرين"، على حد قوله.



وأكد باقري أن "الانتصارات التي تم تحقيقها في تلك المرحلة، إنما جاءت بعد تحمل المشاكل والصعاب الكثيرة التي تحملها الشعب الإيراني بكل رحابة صدر، والتضحيات التي قدمها هذا الشعب العظيم تكللت بالنجاح وتحقيق النصر على أعدائه".