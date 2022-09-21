الاتحاد الأوروبي: استدعاء جنود احتياط روس يعبّر عن «يأس»

21 سبتمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأربعاء أن التعبئة الجزئية لجنود احتياط روس تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين ينوي مواصلة «التصعيد» في الحرب على أوكرانيا وتشكل «مؤشر يأس جديداً» لديه.
وأوضح بيتر ستانو الناطق باسم بوريل «الإعلان عن تعبئة جزئية للاحتياط وتأكيد الاستفتاءات (في مناطق محتلة في أوكرانيا) يشكلان إشارة واضحة موجهة إلى الأسرة الدولية خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة على عزمه مواصلة حربه المدمرة التي لها تداعيات سلبية على العالم بأسره».
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