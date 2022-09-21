انت الان تتابع خبر بايدن يهاجم بوتين ويؤكد: ندعم أوكرانيا وسنحاسب روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال بايدن "عالمنا شهد حربا قاسية غير ضرورية اختارها شخص واحد"، لافتاً إلى أن "الكرملين ينظم استفتاءات مزيفة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة".وتابع، أن "روسيا انتهكت دون خجل المبادئ والعناصر الأساسية لميثاق الأمم المتحدة"، مبيناً أنه "يتم العمل بشكل وثيق مع شركائنا لمنع روسيا من الاعتداء على دول النيتو، كما يتم العمل على محاسبة روسيا على جرائم الحرب في أوكرانيا".

واستدرك: "بوتين وجه اليوم تهديدات نووية ضد أوكرانيا"، مضيفاً: "نريد لهذه الحرب أن تنتهي بشكل عادل ويقبله الجميع ولا يمكن السيطرة على أراضي دولة بالقوة".

