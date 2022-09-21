انت الان تتابع خبر الحلبوسي والسفير الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع السياسية في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس النواب، استقبل السفيرَ الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه".

وأضاف ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين البلدين، فضلاً عن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

