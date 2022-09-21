انت الان تتابع خبر وزير الخارجية ومبعوث أمريكا لشؤون إيران يؤكدان على تعزيز الاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى مالي، على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها الـ77 المُنعقدة في نيويورك، وبحث التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وانعكاساتها، ومُناقشة واقع العلاقات الأمريكيَّة الإيرانيَّة، وسُبُل تفعيل الحوارات الإستكشافيّة التي جرت سابقاً، وتطرقا إلى المفاوضات الجارية في فيينا والدول الخمسة + واحد".وأكَّد الوزير على "أهمّية تعزيز الاستقرار والأخذ بفُرصِ وآليات التنسيق، سيما وأنَّ العراق ينتهج مبدأ خفض التصعيد وما يترتب عليه من مصالح لكل الأطراف، وما ينعكس على الأمن والسلّم في جوار العراق والمنطقة".

من جانبه أكَّد روبرت ماليّ، "أهمّية الالتزام بمسار المُباحثات بصورة صحيحة، مُعرباً عن شكره للدور الذي يقوم به العراق في هذا المجال".

