اخبار العالم

النزاهة تستدعي الممثل القانوني لوزارة المالية بشأن "أرض مخالفة"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر النزاهة تستدعي الممثل القانوني لوزارة المالية بشأن "أرض مخالفة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجهت هيئة النزاهة الاتحادية، كتاب استدعاء إلى الدائرة القانونية التابعة لوزارة المالية، حول قطعتي أرض مخالفتين.

وقالت الهيئة، بحسب الكتاب الذي أطلعت عليه الخليج 365، إنه "قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 11 أيلول 2022 تبليغ ممثلكم القانوني بالحضور الى مديرية تحقيق بغداد الكائن في (الكرادة / بارك السعدون/ خلف هيئة المسح الجيولوجي) لتدوين أقواله بخصوص موضوع بيع القطعتين المرقمتين (7/68/20 داودي) و (2087/3094 الرباط الكبير) خلافاً للضوابط والقوانين المعمول بها وبالسرعة الممكنة".

ExtImage-1538889-733199360.jpg
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا