النزاهة تستدعي الممثل القانوني لوزارة المالية بشأن "أرض مخالفة"

وقالت الهيئة، بحسب الكتاب الذي أطلعت عليه الخليج 365، إنه "قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 11 أيلول 2022 تبليغ ممثلكم القانوني بالحضور الى مديرية تحقيق بغداد الكائن في (الكرادة / بارك السعدون/ خلف هيئة المسح الجيولوجي) لتدوين أقواله بخصوص موضوع بيع القطعتين المرقمتين (7/68/20 داودي) و (2087/3094 الرباط الكبير) خلافاً للضوابط والقوانين المعمول بها وبالسرعة الممكنة".

بغداد - ياسين صفوان - وجهت هيئة النزاهة الاتحادية، كتاب استدعاء إلى الدائرة القانونية التابعة لوزارة المالية، حول قطعتي أرض مخالفتين.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012