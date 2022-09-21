شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ستولتنبرغ يحذر من إعلان بوتين تعبئة الجيش الروسي جزئيًا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان التعبئة الجزئية واستدعاء الآلاف من القوات الإضافية للحرب في أوكرانيا سيصعد الصراع، وإن تهديده باللجوء لأسلحة نووية هي تصريحات ”خطيرة ومتهورة“.

وأضاف ستولتنبرغ، أن ”أول تعبئة في الجيش تقوم بها روسيا منذ الحرب العالمية الثانية ليست مفاجأة، لكنها ستصعد من حدة الصراع الذي بدأ بغزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط“.

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأن القوات الروسية ”تفتقر للعتاد والقيادة المناسبة والسيطرة“، لافتا إلى أن ”الحلف والحلفاء في حوار وثيق مع صناعة الدفاع لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة“.

بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة الجزئية للجيش يسري اعتبارا من اليوم الأربعاء. وأضاف أنه يدافع عن الأراضي الروسية مشيرا إلى أن الغرب يريد تدمير البلاد.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون إن هدفه هو "تحرير" منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه "عبودية" أوكرانيا.

وأضاف بوتين "أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة".



اتهم بوتين الغرب بممارسة ابتزاز نووي ضد بلاده محذرا بان بلاده مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية، "لحماية نفسها".

وأضاف أن روسيا لديها "أسلحة كثيرة للرد" على ما وصفها بالتهديدات الغربية وقال إنه لا يمزح.

كما أمر الرئيس الروسي بزيادة التمويل لتعزير إنتاج البلاد من الأسلحة.

هذا وقالت وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن قرار التعبئة الجزئية سيشمل 300 ألف احتياطي.



وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الروسي أنه لن يتم استدعاء الطلاب ومن خدموا كمجندين، وأن غالبية قوات الاحتياط الروسية التي تبلغ ملايين القوة لن تستدعى.

وقال شويغو "خسائرنا حتى اليوم بلغت 5937 قتيلا" مؤكدا بعد دقائق إعلان الرئيس فلاديمير بوتين تعبئة جزئية أن روسيا تقاتل "الغرب أكثر منه أوكرانيا".

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولاك لرويترز يوم الأربعاء إن التعبئة الروسية كانت خطوة متوقعة وستثبت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة وتؤكد أن الحرب لا تسير وفقا لخطة موسكو.

وأصاف في رسالة نصية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تحميل الغرب مسؤولية بدء "حرب غير مبررة" والوضع الاقتصادي المتدهور في بلاده.