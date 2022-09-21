أكاديمية مصر للطيران تجتاز اعتماد الأيزو فى الجودة والبيئة والسلامة المهنية

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القاهرة - سامية سيد - اجتازت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اختبارات شركة SGS الدولية، وذلك لتجديد اعتمادات شهادة ISO (أيزو) فى مجالات أنظمة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية دون وجود أى ملاحظات.

وأشادت شركة SGS المانحة لشهادات الأيزو بنظم العمل داخل أكاديمية مصر للطيران للتدريب، كما أشادت بالتزام الإدارة العليا بتطبيق أنظمة الجودة العالمية والمحلية إيماناً بأن ذلك من شأنه الارتقاء بخدمات شركات مصر للطيران المختلفة ومنها عناصر المنظومة التدريبية.