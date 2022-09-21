شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يطالب يالاتفاق على أكواد وضوابط عربية موحدة للتعامل مع السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالحضور في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ15، التى تستضيفها جمهورية مصر العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجه بخالص عبارات الشكر لوزراء الإعلام العرب ورؤساء الوفود العربية، مؤكدًا أنهم فى بلدهم الثاني مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الـ15.

وأضاف: "أتمنى أن تخرج عن الاجتماعات عدد من التوصيات القابلة للتنفيذ وأن تكون هناك آلية وجدول زمني للتنفيذ"، وأقترح تشكيل لجنة تكون مهمتها خلق حالة من التواصل بين الدول العربية ومتابعة تنفيذ التوصيات، كما تعمل على خلق حالة من التواصل بين الدول العربية مثل التمهيد للقمة العربية التي ستنعقد في الجزائر، وتحيط السادة وزراء الإعلام العرب بما يتم إنجازه اولًا بأول، كذلك تعمل على تبادل أوراق العمل بين الدول العربية حول القضايا المهمة وعلى وجه التحديد مخاطر السوشيال ميديا والمنصات الإلكترونية والتعامل مع الشركات الكبري التي تشكل تهديدات كبيرة على العقل العربي من الشباب والنشء، والاتفاق على أكواد أوا ضوابط محددة للتعامل مع هذه الشركات، مضيفًا أن العمل الفردي لن يحقق أي تقدم، كما تعمل اللجنة على حل المشكلات والخلافات الإعلامية التي قد تقع - لا قدر الله - بين الدول العربية بشكل فوري من خلال التواصل مع كافة الأطراف لصدع الخلافات.

كما أقترح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة وجود وسيلة سريعة للتواصل بين السادة وزراء الإعلام العرب، حتى يكون هناك تواصل دائم، وقال: "نتمنى الخروج بتوصيات ينتظرها الرأي العام العربي وتلبي تطلعاته، لأن لم يعد هناك أي دولة بعيدة عن المخاطر"، مضيفا أن الدول العربية لا تصنع المشكلات ولكن تدفع جزء كبير من الخلافات الدولية.