شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب": المصريون بالخارج لهم دور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاع كبير وإنجاز تاريخي يحسب لأبناء مصر بالخارج فى دعم الاقتصاد المصري، في صورة تحويلات نقدية، متابعا: "لا يمكن أن يتغافل أحد عن الدور الوطنى والفعال للمصريين بالخارج في مختلف المشروعات القومية التي تقوم عليها الدولة المصرية ودعم الدولة في مجالات عدة".

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، وما نشهده من ارتفاع فى حجم التحويلات تطور كبير خاصة في ظل ارتفاع أسعار الدولار والارتفاعات العالمية في أسعار الغذاء والطاقة، لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية جراء تحركات ومواقف المصريين بالداخل والخارج، والذي بدأ بتوفير اﻷمن واﻷمان في مصر، والإرادة السياسية القوية التي ساعدت على استعادة الاقتصاد المصرى مرة أخرى.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج لها دور كبير فى دعم الاقتصاد المصري، فى الوقت الذى تسعى الدولة المصرية لزيادة مصادر الدخل الأجنبي ومن بينها الصادرات، حيث تقوم على دعم القطاع الصناعي بصورة مباشرة لتوفير النقد الأجنبى سواء من خلال تقليل فاتورة الاستيراد أو زيادة حجم الصادرات وفى سبيل تحقيق ذلك تم وضع خطة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحقيق هذا الغرض على أرض الواقع.