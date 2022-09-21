شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تخدم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق فعاليات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مضيفة أن الاستراتيجية تخدم الاقتصاد المصري من خلال الفرص التي تتيحها لمناقشة ملفات العلوم والابتكار ودعم المشاريع الصغيرة لا سيما الكوادر الشبابية.

ولفتت مرثا محروس إلي أن كل هذه التوجهات جاءت تحت اهتمام القيادة السياسية بتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية 2030، مع وضع خطوط عريضة لضخ الدماء في الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الغير مستقرة التي يشهدها العالم الآن.

واستكملت مرثا محروس عضو التنسيقية :"الاستراتيجية جاءت لتكمل خطي الدولة في بناء الجمهورية الرقمية وتحقيق المعادلة السياسية الصعبة بدءاً من الحوار الوطني وما نتج عنه من تطبيق قرارات في مصلحة المواطن المصري مرورا بإطلاق خطط الدولة وقريبا القمة المناخية العالمية".

وأشارت "محروس" إلي مدي أهمية مناقشة الاستراتيجية لملف الاختراعات والابتكارات كونها وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أنه من الضرورة توفير بيئة صالحة تحفز علي الإبتكار لخلق كوادر مبدعة ولا شك أننا نحتاج لوعي مجتمعي بمفهوم دعم الملكية الفكرية من خلال وسائل الإعلام والمدارس والجامعات حتي نخلق فرصة لجعله ركيزة هامة في الصناعة المصرية بل الاقتصاد المصري عامة.

واختتمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن :"أشعر بالفخر بخطي مصر الإيجابية علي كافة المستويات وبوضعها الفعال علي المستوي الدولي، مما سيتيح لنا فرص هامة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الدولي".