شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر يلتقى رئيس هيئة الإعلام والاتصال بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، محمد الأسدى رئيس هيئة الإعلام والاتصال بالعراق، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الكاتب الصحفى صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زامل مدير دائرة التنظيم الاعلامي بالعراق.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي في مجال الإعلام، وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون في مجالات تبادل الخبرات والتدريب والإنتاج الإعلامي المشترك.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن العراق بدأ يستعيد عافيته بعد إعادة الاستقرار بما يشير إلي عودته القوية في محيط دول المنطقة، مضيفًا أن العلاقات المصرية العراقية أزلية وممتدة على مدار التاريخ.

وأضاف أن هناك تنسيقا كبيرا بين البلدين في كافة المجالات تحت مظلة متفاهمة من قائدي البلدين، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن العراق أولوية في كل شيء، كذلك توجيهاته بمد جسور التعاون والتواصل مع الدول العربية الشقيقة، ومساندة الدول العربية كافة، وخاصة العراق الشقيق.

من جانبه، أكد محمد الأسدى رئيس هيئة الإعلام والاتصال بالعراق، أن العلاقات المصرية العراقية ممتدة على مدار التاريخ، وكانت ومازالت القاهرة وبغداد عواصم الثقافة والإبداع العربي.

وأضاف أن العراق منفتح للتعاون مع مصر في كافة المجالات، وخاصة مجال الإعلام، مشيرًا إلى أن مصر رائدة في المجال الإعلامي ولذلك نريد الاستفادة من خبرتها وأن ننقل التجربة المصرية.

وطرح رئيس هيئة الإعلام والاتصال بالعراق، التنسيق بين مصر والعراق والدول العربية بشأن إذاعة صوت العرب، لتقوم الإذاعة بطرح القضايا المشتركة بين كافة الدول العربية.