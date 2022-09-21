شكرا لقرائتكم خبر عن شركة إير كايرو تشارك فى معرض باريس الدولى وتبحث تنشيط الحركة السياحية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت إيركايرو إحدى شركات وزارة الطيران المدنى، فى فعاليات المعرض السياحى الدولى TOP REESA والتى بدأت أعماله أمس الثلاثاء فى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تواصلت مع العديد من وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات للترويج لخطط الشركة من فرنسا وأسبانيا إلى كل من الأقصر والقاهرة.

يأتى ذلك ضمن خططتها التشغيلية التى تستهدفها الشركة خلال الموسم الشتوى الجارى، بهدف تنشيط الحركة السياحية والجوية إلى المطارات والمدن المصرية.

جدير بالذكر أن إير كايرو قد اعلنت عن جدول رحلاتها خلال شتاء 2022 / 2023، حيث تقوم ايركايرو بالتشغيل من عدد 5 نقاط داخل فرنسا إلى الأقصر والقاهرة وهم مارسيليا، تولوز، نانت، باريس، ليون بواقع رحلة اسبوعيا من كل نقطة.

هذا بالإضافة إلى التشغيل من عدد 3 نقاط داخل إسبانيا وهم بلباو، مالاجا، فالنسيا بواقع رحلة أسبوعيا من كل نقطة.

وتأتى الزيادة والتوسع فى التشغيل فى ظل زيادة الطلب على الرحلات من فرنسا وإسبانيا وتزامنا مع خطة تنشيط السياحة إلى المقاصد السياحية الى مصر.