شكرا لقرائتكم خبر عن مدى قانونية وجود مفتاح الشقة مع حماة الزوجة.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مفتاح الشقة مع حماتى.. بعد أزمة الإعلامية ياسمين عز.. ما مدى قانونية وجود مفتاح الشقة مع حماة الزوجة؟"، استعرض خلاله أزمة انتهاك حرمة أملاك الغير، وحيازة المفتاح دون إذن طرفى العلاقة الزوجية قد يستوجب المساءلة القانونية، وعقوبة التعدى تصل للسجن والغرامة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"مفتاح الشقة مع حماتى".. بعد أزمة الإعلامية ياسمين عز.. ما مدى قانونية وجود مفتاح الشقة مع حماة الزوجة؟.. المشرع اعتبرها انتهاكا لحرمة أملاك الغير.. والعقوبة تصل للحبس 10 سنوات



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