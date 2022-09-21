شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من مجلس نقابة المحامين يشاركون فى أعمال المكتب الدائم للاتحاد العربى بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب محامي مصر، ووفدٌ من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بمصر، وأعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، في اجتماع المكتب الدائم للاتحاد بدورته الأولى لعام 2022، المقام في طرابلس_ لبنان، تحت شعار "من أجل تضامن عربي مع لبنان في أزمته ومواجهة أطماع العدوان".

تضمن جدول أعمال المكتب الدائم، الذي بدأ أمس الثلاثاء وينتهي غدًا الخميس، في اليوم الأول، الثلاثاء:

1 ـ الافتتاح (في دار نقابة المحامين بطرابلس/ لبنان).

2 ـ النشيد الوطني اللبناني.

3 ـ نشيد نقابة المحامين في طرابلس.

4 ـ كلمة نقيب المحامين في طرابلس/ لبنان، رئيسة الدورة.

5 ـ كلمة نقيب المحامين في بيروت/ لبنان.

6 ـ كلمة وزير العدل اللبناني.

7 ـ كلمة رئيس مجلس الأعلى للقضاء اللبناني.

8 ـ كلمة الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

9 ـ كلمة رئيس الاتحاد/ نقيب محامي مصر.

ــ تكــــــــــــــــــريم

أـ نقيب محامي مصرالسابق/ رئيس الاتحاد المرحوم محمد رجائي عطية.

ب ـ الأمين العام الأسبق المرحم إبراهيم السملالي.

ج ـ الأمين العام السابق المرحوم عبداللطيف بوعشرين.

وجاءت أعمال المكتب الدائم في اليوم الثاني؛ الأربعاء كالتالي:

1 ـ عرض التقرير المقدم من الأمين العام.

2 ـ مناقشة تقرير الأمين العام وإقراره.