"قوى النواب": المصريين بالخارج دائما فى صف الوطن وتحويلاتهم أكبر داعم للاقتصاد

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن المصريين فى الخارج يقفون دائما فى صف الوطن، ويساندون دولتهم ويدعمون الاقتصاد الوطنى من خلال تحويلاتهم التى تعد من أهم مصادر العملة الصعبة.

وأضاف عبد الفضيل، فى تصريحات له، أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت أكثر انفتاحا وتواصلا مع أبنائها المقيمين والعاملين فى الخارج، وهناك وزارة خاصة للمصريين فى الخارج وملف الهجرة، وتوجيهات القيادة السياسية بأن يتم حل مشكلات المصريين فى الخارج ودعمهم وتلبية احتياجاتهم، متابعا: "المصريون فى الخارج سفراء لمصر فى الدول المتواجدين بها، والدولة تحرص على فتح قنوات تواصل مستمرة معهم".

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: "الدولة تدعم أبنائها في الخارج وتحرص على منحهم حقوقهم، وهم لا يتأخرون عن مؤازرة ودعم بلدهم، وتحويلاتهم تداخل العملة الصعبة وتتزايد من سنة لأخرى، وذلك دليل على وقوفهم بجانب بلدهم وعلى تحفيز الدولة لهم لتوجيه استثمارتهم داخل مصر وتهيئة المناخ لذلك، فالدولة فتحت المجال لهم للاستثمار وتقدم لهم حوافز وتيسيرات، كما تستعين بأبنائها في الخارج من العلماء وأصحاب الخبرات، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للتأمين الاجتماعي على المصريين في الخارج، لتسمح لمن يريد الدخول تحت مظلة التأمين في مصر، كما أن هناك مشروع قانون تعده الحكومة لتعديل قانون الهجرة وسيكون في صالح دعم المصريين بالخارج، كما تعمل الدولة على حل مشكلة نقل جثامين المتوفين من المصريين في الخارج، وغيرها من المشكلات".

واستطرد النائب عادل عبد الفضيل: "المصريون في الخارج لديهم حس وطنى وفى كل الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه الوطن يكونوا دائما في مقدمة الصفوف مساندة للدولة، ومن ينظر لمعدل الزيادة في تحويلات المصريين في الخارج خلال السنوات الأخيرة حتى وصلت إلى 31.9 مليار دولار في العام المالي 2021/2022، يتأكد من قوة الدعم المقدم من المصريين في الخارج لبلدهم".