"عربية بالنواب": تحويلات المصريين بالخارج ترجمة لدورهم العظيم ودعم للاقتصاد

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الـ 5 سنوات الماضية بشكل ملحوظ يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن المصريين بالخارج لهم دور كبير فى دعم ومساندة الاقتصاد المصرى خاصة وأن هذه التحويلات تمثل موردًا مهمًا للنقد الأجنبى فى مصر، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يمر بها العالم.

وأكد رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التحويلات بلغت فى عام 22/23 نحو 31.9 مليار دولار، ترجمة لحجم الدور الوطنى العظيم الذى يقوم به المصريين بالخارج، إضافة إلى دورهم العظيم فى فى الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر والترويج أيضًا للسياحة والآثار المصرية إقليمياُ وعربيًا وأفريقيًا وعالميًا، خاصة وأن مصر بدأت تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا بالمصريين بالخارج، وذلك من خلال المبادرات والمساعدة والدعم الدائم لهذه الشريحة العريضة من المجتمع المصرى التى لها دور كبير فى دعم الوطن والوقوف بجانب الدولة المصرية فى ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأشاد المغازى، بالجهود المبذولة من أجل ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتقديم مجموعة من الحوافز وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية، وإطلاق تطبيق إلكترونى للإطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التى توفرها مختلف جهات الدولة، وهذا يؤكد أن الجميع يعمل فى إطار المصلحة العامة والوقوف بجانب الدولة المصرية.