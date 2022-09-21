الدولار يقفز لمستواه التاريخي مقابل الجنيه في البنوك بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء عند نفس المستوى التاريخي الذي سجله من قبل في ديسمبر 2016 مقابل الجنيه، وذلك بعد صعود ملحوظ بتعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس.

وصعد سعر الدولار اليوم 5 قروش مقابل الجنيه في 8 بنوك في نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وصعد متوسط سعر صرف الدولار في البنوك إلى 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي اليوم الأربعاء، وهو نفس المستوى التاريخي الذي سجله في 21 ديسمبر 2016.

ويرصد الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال التعاملات اليوم مع مقارنتها خلال تعاملات أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.44 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.49 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.40 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.35 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

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