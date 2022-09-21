مشروع ضخم لتحسين أوضاع المعلمين المالية.. وبرلماني يطالب وزير التعليم ببدء التطبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلن النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، تأييده التام سياسات وخطط وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خصوصًا في ما يتعلق بتنفيذ مشروع ضخم يستهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين ومكافآتهم عن كل مجهود وعمل إضافي يقومون به طوال العام الدراسي.

واعتبر شمس الدين، في بيان له اليوم الأربعاء، أن تنفيذ هذا المشروع بمثابة ضربة البداية الحقيقية لإصلاح المنظومة التعليمية؛ تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ خصوصًا أن المشروع الخاص الذي يتبناه الوزير رضا حجازي، يستهدف في المقام الأول تحسين أوضاع المعلمين، وتحقيق الرضا الوظيفي لديهم، وسيكون مرتبطًا بمكافأة المعلمين عن كل جهد وعمل إضافي يقومون به.

وطالب شمس الدين الدكتور رضا حجازي بالكشف عن جميع تفاصيل هذا المشروع وبدء تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد في شهر أكتوبر المقبل، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة، تدبير جميع الموارد المالية التي تطلبها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.