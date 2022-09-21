فرصة ذهبية.. برلماني يشيد بقرارات العفو عن السجناء ودمجهم بالمجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أحمد جلال أبو الدهب، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بعمليات الإفراج عن السجناء خلال الفترة الحالية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر ذلك من خلال قرارات العفو الرئاسي المتتالية، وغير المسبوقة من قبل.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن قرار اليوم بإخلاء سبيل 28 شخصًا من المحبوسين احتياطيًّا على ذمة قضايا مختلفة، خطوة إيجابية بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني، وتخلق حالة من التقارب بين جميع الأطياف السياسية، موجهاً التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي الذي أدخل الفرحة على السجناء وأُسرهم.

وأكد أبو الدهب أن لجنة العفو الرئاسي هي الجهة المنوط بها التعامل مع ملف السجناء، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، وتعمل وَفق عدد من القواعد والإجراءات التي تم إقرارها بالتوافق مع مؤسسات الدولة، مشيداً بإعلان لجنة العفو الرئاسي بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تلقي كل الطلبات من المُفرج عنهم لتلبية أي احتياجات ومتطلبات، موضحًا أن هذه الخطوة المهمة من شأنها إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي أفضل.

وأوضح أبو الدهب أن الحرص على دمج المفرج عنهم في المجتمع وإعادتهم إلى عملهم، خطوة مهمة وفرصة ذهبية لمن تم الإفراج عنهم، لا تُقدر بثمن، وتستحق كل تقدير واحترام، معرباً عن ثقته التامة في حرص هؤلاء المواطنين على أن يكونوا في مقدمة المدافعين عن الدولة المصرية لمواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تتعرض إليها مصر.