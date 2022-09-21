لجنة الإسكان ببورسعيد: 56% من المساكن الحكومية باعها أصحابها الأصليون

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت لجنة الإسكان المركزية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن نتائج حملة الحصر الموسعة على المساكن الحكومية بـ15 منطقة سكنية قامت ببنائها الدولة بحي الزهور والبالغ عددها 29 ألف و528 وحدة سكنية.

وأشارت، في بيان لها، إلى أن نتائج الحملة أسفرت عقب رصد موقف هذه الوحدات السكنية ونوعية شاغيلها عن أن 44% فقط من هذه الوحدات السكنية بإجمالي 12 ألف و934 وحدة سكنية، يقيم بها أصحابها الأصليين المتعاقدين مع المحافظة وفقًا للإجراءات القانونية والاشتراطات الموضوعة في هذه الوحدات، بينما تبين من المعاينة على أرض الواقع أن باقي الوحدات البالغ نسبتها 56% جرى التصرف فيها من المتعاقدين مع المحافظة لشغلها اما بالبيع بإجمالي 6020 وحدة، أو الإيجار المفروش بإجمالي 780 وحدة، أو مغلقة بإجمالي 9794 وحدة سكنية.

وأضافت: كما تبين أن هناك الكثير من هذه الحالات تقدم أصحابها للحصول على وحدات سكنية أخرى في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتعاوني التي تقيمها الدولة بإجمالي 218 حالة.

وأكدت على أنها تضع هذه الحقائق أمام الرأي العام بمحافظة بورسعيد ليكون على دراية كاملة بمحاولات البعض للحصول على حقوق لا يستحقونها، وأن هناك إجراءات قانونية جاري العمل في تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة، وتسليم الوحدات للمواطنين المستحقين لها بشكل فعلي بعد التأكد من كافة الإجراءات.

ومن جانبها، أهابت محافظة بورسعيد بالمقيمين في الوحدات السكنية سرعة التقدم بتوفيق أوضاعهم بإطراءات التقنين للوحدات، وأن اخر موعد لتلقي طلبات تقنين الوحدات هو 30 سبتمبر الجاري، ولايعتد بأي توكيل شراء جرى تحريره بعد 30 يونيو 2021.