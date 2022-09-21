قرار عاجل من محافظ أسيوط بعد حادث معدية بني قرة- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، موقع حادث تعطل معدية نيلية على الترعة الإبراهيمية بمنطقة بني قرة التابعة لمركز القوصية للاطمئنان على استقرار الأوضاع دون وقوع أية إصابات أو خسائر باستثناء تعطل موتور المعدية.

كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة وإدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد تعطل معدية نيلية قبل تحركها من البر الغربي لترعة الإبراهيمية بمنطقة بني قرة بمركز القوصية بسبب تعطل الموتور وخروج أدخنة منه.

جرى استدعاء قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث لفحص المعدية والتأكد من عدم اشتعال النيران بها ولا يوجد أية إصابات أو خسائر وتم استبدالها بمعدية أخرى صالحة للملاحة لنقل المواطنين من وإلى البر الشرقي تسهيلًا على المواطنين.

كما انتقل محافظ أسيوط إلى موقع المعدية للوقوف على ملابسات الحادث والاطمئنان على سلامة المواطنين وعدم إصابة أي منهم بأي أذى حتى الآن والتقى بعض المواطنين على المعدية البديلة وطمأنهم على استقرار الأوضاع وتسيير حركة الانتقال بسهولة ويسر وتبين إنه يوجد 2 معدية نهرية تعاقدت عليها الهيئة العامة للطرق والكباري مع إحدى الشركات لنقل المواطنين بين البر الشرقي والغربي لترعة الابراهيمية لحين الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري بني قرة.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى مسئولي هيئة الطرق والكباري بالمحافظة بسرعة نهو الأعمال بمشروع كوبري بني قرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة إيجاد حلول بديلة لانتقال المواطنين من قرى شرق ترعة الإبراهيمية إلى قرى غرب بمركزى منفلوط والقوصية لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد كوبرى "بنى قرة" على ترعة الإبراهيمية الذي سيتسغرق تنفيذه 4 أشهر مشدداً على ضرورة توفير وسائل آمنة لنقل المواطنين وتسهيلاً عليهم.