محافظ السويس يبحث الاستعداد لمواجهة السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بإجراء أعمال تطهير لخطوط الصرف الصحي، وبالوعات صرف مياه الأمطار بالأحياء، مع تطهير مخرات السيول المنتشرة على طريق الأدبية والسخنة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اللواء عبدالمجيد صقر، لمناقشة استعدادات المحافظة لمجابهة الأمطار والسيول والوقوف على جاهزية جميع المديريات والجهات المعنية في حالة سقوط أمطار.

وحضر الاجتماع نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان والسكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، واللواء محمد صفار نائب مدير الأمن والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والشركات والهيئات والمنطقة الجغرافية للبترول ومديري المديريات والمصالح الحكومية ورؤساء الاحياء.

وطالب صقر رؤساء الأحياء ومديري المديريات والجهات المعنية وإدارة الأزمات والكوارث بالاستعداد لأية طوارئ أو كوارث تحدث عند بدء موسم الأمطار والسيول، مع التأكد من جاهزية والمعدات والسيارات وجميع فرق الاغاثة والطوارئ.

وكلف المحافظ مدير إدارة الأزمات ولجان المتابعة بالمرور على مخرات السيول الكائنة بحي عتاقة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لموسم السيول والأمطار.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بالاستعداد الجاد لإقامة المعسكرات وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات المطلوبة والسلع الغذائية للأسر حال تضررهم من تأثير السيول وذلك لقرى القطاع الريفي والتجمعات البدوية بحي عتاقة، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الاهلية والجهات المعنية لمواجهة السيول في حالة حدوثها.