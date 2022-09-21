بالصور- محافظ أسيوط يتفقد المدرسة اليابانية لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023 وبحث سبل دعم الخدمات وتوفير الإمكانات اللازمة لاستقبال الطلاب بالشكل اللائق .

رافقه خلال التفقد الخبير الياباني سويز سينسيه ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح التعليمية وأميمة توفيق مديرة المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة وماهر عمر وكيل إدارة الفتح التعليمية وعدد من المعلمين والإداريين بالمدرسة اليابانية.

بدأ المحافظ جولته التفقدية بالترحيب بالخبير الياباني واستمع إلى شرح وافي عن إمكانات المدرسة وأقسامها المختلفة والأنشطة المدرسة التي يتم تنفيذها خلال العام الدراسي والإجازة الصيفية وتجهيزات الوسائل التعليمية كصندوق الرمل وبعض الأنشطة اليابانية ورفع مهارات المعلمين وتطوير أنشطة التوكاتسو "اليابانية" الخاصة والتي تتميز بها المدارس اليابانية عن غيرها مما يساهم في بناء قادة المستقبل وخلق جيل أكثر إبداعًا ثم تفقد الفصول الدراسية لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية وأقسام المدرسة والتقى بعض المعلمين والإداريين العاملين بالمدرسة واستمع لهم واطمأن على مدى الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ أسيوط على زيارة المدرسة خلال العام الدراسي ضمن جولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة للاطمئنان على سير العمل بها وتنفيذ الأنشطة التعليمية موجهاً المعلمين بحث الطلاب على الجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة والتعليم والمنظومة التعليمية مع تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأنشطة المدرسية خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لتحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

يذكر أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائيًا في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي فضلاً عن 495 مدرسة تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى 30/6/ 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه.