21 سبتمبر , 2022 ممتلكات روسية بالقرب من منتجع تيغرنسي جنوب ألمانيا (أ ف ب). أفادت مجلة «دير شبيغل» نقلاً عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الأربعاء بأن الحكومة جمدت أصولاً قيمتها 4.88 مليار يورو على الأقل (4.84 مليار دولار) تتعلق بعقوبات الاتحاد الأوروبي على المواطنين الروس.

كانت هذه تفاصيل خبر «دير شبيغل»: ألمانيا جمدت أصولاً روسية بنحو 5 مليارات يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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