عقد أول لقاء بين زعماء إسرائيل وتركيا منذ عام 2008

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، في أول محادثات مباشرة بين زعماء البلدين المتحالفين مع الولايات المتحدة منذ عام 2008.

وتحسّنت في الأشهر الأخيرة العلاقات الإسرائيلية التركية، التي ظلت فاترة لفترة طويلة وسط خلاف حول القضية الفلسطينية، مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون. ومن المتوقع أن يتبادل البلدان السفراء قريباً.

وإلى جانب مناقشة الطاقة، شكر لابيد أردوغان على تبادل معلومات المخابرات بين البلدين، وأشار إلى مطالبة إسرائيل بإعادة أربعة من مواطنيها - اثنان منهم جنديان - فقدوا في قطاع غزة منذ حرب عام 2014، بحسب ما ذكره مكتب لابيد.