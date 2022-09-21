21 سبتمبر , 2022
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أنه اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، في أول محادثات مباشرة بين زعماء البلدين المتحالفين مع الولايات المتحدة منذ عام 2008.
وتحسّنت في الأشهر الأخيرة العلاقات الإسرائيلية التركية، التي ظلت فاترة لفترة طويلة وسط خلاف حول القضية الفلسطينية، مع ظهور الطاقة كمجال رئيسي للتعاون. ومن المتوقع أن يتبادل البلدان السفراء قريباً.
وإلى جانب مناقشة الطاقة، شكر لابيد أردوغان على تبادل معلومات المخابرات بين البلدين، وأشار إلى مطالبة إسرائيل بإعادة أربعة من مواطنيها - اثنان منهم جنديان - فقدوا في قطاع غزة منذ حرب عام 2014، بحسب ما ذكره مكتب لابيد.
كانت هذه تفاصيل خبر عقد أول لقاء بين زعماء إسرائيل وتركيا منذ عام 2008 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.