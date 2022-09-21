شولتس: يجب أن يدرك بوتين أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب

قال المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتخلى عن «طموحاته الإمبريالية» التي تهدّد بتدمير أوكرانيا وروسيا إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب.

وفي أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أنّه «لهذا السبب فإننا لن نقبل أي سلام تمليه روسيا، ولهذا يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على صد هجوم روسيا».

وقال المستشار إن عودة الإمبريالية، بحرب بوتين على أوكرانيا، ليست مجرد كارثة لأوروبا ولكن لنظام السلام العالمي القائم على القواعد. وطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن هذا ضد أولئك الذين يفضلون عالماً فيه «يحكم القوي الضعيف».

وتساءل: «هل نتفرج عاجزين بينما يريد البعض دفعنا مرة أخرى إلى نظام عالمي حيث الحرب هي وسيلة شائعة للسياسة، وحيث يجب على الدول المستقلة الانضمام إلى جيرانها الأقوى أو أسيادها الاستعماريين، وحيث الازدهار وحقوق الإنسان امتياز للقلة المحظوظة؟، أم أننا سننجح معاً في ضمان بقاء العالم المتعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين عالماً متعدد الأطراف؟ جوابي، بصفتي ألمانياً وأوروبياً، هو: يجب أن ننجح في ذلك».