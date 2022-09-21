شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير البترول مع رئيس حقوق الإنسان بالنواب وعضو البرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالنائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان وأنطونيو لوبيز عضو البرلمان الأوروبى عن مجموعة حزب الشعب الأوروبى وأمين عام تجمع الوسط الديمقراطى الدولى بحزب الشعب الأوروبى، وعضو لجنة الشؤون الخارجية وعضو وفد الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وعضو وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية.

جاء ذلك ضمن عدة لقاءات للوبيز فى زيارته للقاهرة من أجل توطيد العلاقات المصرية الأوروبية فى مجالات متعددة، وتناول اللقاء عدد من الموضوعات الهامة منها رؤية مصر فى الفترة المقبلة فى سد فجوة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استقبل الجمعة الماضية، بمطار القاهرة، انطونيو لوبيز استوريز وايت - عضو البرلمان الأوروبى عن مجموعة حزب الشعب الأوروبى، أمين عام تجمع الوسط الديمقراطى الدولى بحزب الشعب الأوروبى، وذلك لمقابلة ممثلو المؤسسات الوطنية وبعض الجهات التنفيذية المعنيين بملف حقوق الإنسان.

ووفقا للبيان الصحفى، تم التنسيق لتلك الزيارة منذ عدة أشهر وبعد زيارة وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لبروكسل فى مايو الماضى بدعوة أعضاء البرلمان الأوروبى لزيارة القاهرة لعقد عدد من اللقاءات مع نظرائهم من أعضاء الموسسات التشريعية فى ضوء حرصنا على دعم العلاقات المصرية الأوروبية وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية فى فتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين.