شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من رونالدو على فوزه بجائزة الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد ونجم المنتخب البرتغالي، عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده خلال الفترة الماضية.

ولا يعد رونالدو هو الهداف التاريخي للبرتغال فقط، بل أصبح أيضا هو الهداف التاريخي كأكثر لاعب يسجل أهدافا لمنتخب بلاده برصيد 117 هدفا.

تصريحات رونالدو على فوزه بجائزة الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية

ومن جانبه، عبر رونالدو على سعادته بهذا الإنجاز وبهذا الرقم الجديد حيث كتب النجم البرتغالي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":"أشعر بالفخر بالحصول على جائزة أفضل هداف وطني للبلد الذي أحبه".

وأكمل:"أشكر جميع زملائي في الفريق والمدربين وعائلتي وأصدقائي وجميع الجماهير الذين تمكنوا من مساعدتي لتحقيق هذا الإنجاز الكبير".

وأختتم رونالدو قائلا: "معا سنواصل تحطيم كل الأرقام القياسية الممكن تحقيقها، شكرا لكم".

مباريات البرتغال القادمة

الجدير بالذكر أن البرتغال تستعد خلال الفترة القادمة لخوض مباراتين ببطولة دوري الأمم الأوروبية حيث سيواجه المنتخب البرتغال نظيره التشيك يوم السبت القادم، فيما سيواجه نظيره الإسباني يوم الثلاثاء في الجولتين الخامسة والسادسة من عمر البطولة.

