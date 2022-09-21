21 سبتمبر , 2022
إصابة 4 ضباط شرطة إيرانيين ومقتل مساعد بعد احتجاجات (أ ف ب).
ذكرت وكالة الأنباء «إيرنا» اليوم الاربعاء أن أربعة ضباط شرطة إيرانيين أصيبوا وتوفي «مساعد شرطة» متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الثلاثاء في مدينة شيراز الجنوبية في أعقاب احتجاجات عنيفة.
وقالت الوكالة «مساء الثلاثاء اشتبك بعض الأشخاص مع ضباط الشرطة وأدى ذلك إلى مقتل أحد مساعدي الشرطة. وأصيب أربعة ضباط شرطة في هذا الحادث في شيراز».
ونقلت «إيرنا» عن مسؤول قوله إن 15 متظاهراً اعتُقلوا في شيراز أمس الثلاثاء.
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