التنفيذ اليوم .. بريطانيا ترد على قرار بوتين العسكري

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيجان، الأربعاء، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي أعلن فيه التعبئة العسكرية الجزئية يمثل تصعيدا مقلقا.

وذكرت كيجان البريطانية: "يجب أخذ التهديدات التي وجهها (بوتن) على محمل الجد".

وكان بوتن أعلن في وقت سابق اليوم البدء في تطبيق التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.

وقال بوتن في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن "المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".

تفاصيل القرار

أمر بوتن وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتنفيذ التعبئة الجزئية.

قال بوتن إنه وقع مرسوما رئاسيا لتنفيذ التعبئة العامة الجزئية.

التعبة العامة في روسيا تبدأ اليوم.

على الحكومة توفير أموال لزيادة إنتاج الأسلحة.

سيتم استدعاء 300 ألف من قوات الاحتياط، وفق القرار.

مَن يتم استدعاؤهم سيحصلون على تدريب عسكري قبل نشرهم.

ينطبق القرار على مَن لديهم خبرة عسكرية سابقة.